Super Bowl LX: Gloria u olvido para los Patriotas de Nueva Inglaterra o los Seahawks de Seattle

San José, EU.— Ciento cincuenta y sietedías después del inicio de la temporada, sólo quedan dos equipos: los Patriots de Nueva Inglaterra y los Seahawks de Seattle.

La gloria los espera en el estadio Levi’s de Santa Clara, California, donde se enfrentarán por el título del Super Bowl LX, que puede convertir a un equipo en el máximo ganador de la historia y a otro, su segundo campeonato y además, cerrar una herida que sigue abierta.

Demasiadas historias envuelven a este choque. La edición 60 del partido más importante de la NFL tendrá los reflectores puestos sobre Drake Maye, que apenas en su segundo año al frente de los Pats fue candidato a ser el Jugador Más Valioso y que puede empezar una nueva dinastía en la liga.

También tendrá a Sam Darnold, quien puede silenciar por siempre las voces de quienes lo llamaron fracasado desde el Draft de 2018.

El recuerdo de aquel Súper Domingo de hace 11 años que ganaron los Patriots de Tom Brady en los segundos finales ilusiona a todos los amantes del emparrillado por la expectativa de tener un nuevo partido así de emocionante, a pesar del favoritismo que hay por los Seahawks, según las casas de apuesta, para ganar el título.