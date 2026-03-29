Sinner se impone a Lehecka para conquistar el Abierto de Miami y completar el 'Sunshine Double'

Jannik Sinner se impuso con una victoria por 6-4, 6-4 sobre Jiri Lehecka para conquistar el título del Abierto de Miami y completar el “Sunshine Double”, un día después de que Aryna Sabalenka lograra la misma hazaña al vencer a Coco Gauff.

El último jugador masculino en completar el doble —ganar Indian Wells y luego Miami en la misma temporada— fue Roger Federer en 2017. Sinner es el primer hombre en conseguirlo sin ceder un set en ninguno de los dos torneos.

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“Es un momento muy, muy especial”, dijo Sinner. “Venir aquí , rendir de buena manera después de Indian Wells, significa mucho para mí. Físicamente, es duro cuando vienes aquí (desde California). Estás un poco cansado, pero la motivación es muy alta”.

Sinner, segundo preclasificado, no permitió que ninguna de las dos demoras por lluvia de 90 minutos lo frenara. Consiguió 10 aces en la final y 70 en el torneo, la segunda mayor cifra de su carrera. A menudo hizo que Lehecka, número 21, corriera de lado a lado con sus precisos y profundos golpes de fondo.

Sinner, de 24 años, ganó sus primeros 23 puntos con el primer servicio, una racha que se extendió hasta mediado el segundo set.

Se convirtió en el octavo hombre en ganar todos sus partidos en Indian Wells y Miami, y él y Sabalenka pasaron a ser los primeros en completar el doble en el mismo año desde Novak Djokovic y Victoria Azarenka en 2016.

Este fue el segundo título de Sinner en el Abierto de Miami en tres años, y extendió a 12 partidos su racha de victorias en el Hard Rock Stadium, que se remonta a 2024. El año pasado se perdió el torneo al cumplir una suspensión por dar positivo por una sustancia prohibida.

“Lo he tenido en mente”, dijo Sinner en Tennis Channel sobre haberse perdido los eventos del año pasado. “Extrañé este tipo de torneos. Son semanas muy importantes”.