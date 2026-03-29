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generó incertidumbre sobre su anunciado regreso al ring contra Manny Pacquiao.

El excampeón estadounidense señaló que el enfrentamiento que estaba planeado para el 19 de septiembre no representa un combate profesional y que la sede todavía no cuenta con confirmación definitiva.

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Durante una sesión de convivencia con aficionados en la tienda MCM del Caesars Palace, Mayweather declaró a Vegas Sports Today que el evento se limitaría a una exhibición.

¿Qué dijo The Money sobre su pelea ante el filipino Manny Pacquiao?

“A día de hoy, no sabemos exactamente dónde tendrá lugar la pelea. Desconocemos la ubicación del combate. The Sphere es uno de los lugares que se mencionaron; por lo tanto, no tenemos la certeza absoluta de que vaya a celebrarse allí. Además, esto no es un combate propiamente dicho, sino una exhibición”, explicó.

“Es una exhibición, así que ambos salimos ganando. En realidad, lo único que queremos es salir al cuadrilátero, entretener al público y ofrecer un buen espectáculo”, añadió el invicto pugilista.

El equipo de Pacquiao ya había advertido a ESPN que el filipino solo aceptaría un duelo sancionado de manera oficial.

Pacquiao, quien regresó al boxeo el verano pasado y empató por decisión mayoritaria ante Mario Barrios, mantiene la postura de que solo subiría al cuadrilátero ante Mayweather en condiciones profesionales.

Mayweather, de 49 años, también manifestó sus intenciones de realizar una exhibición contra Mike Tyson, aunque ese evento aún carece de fecha y lugar.

La revancha entre Mayweather y Pacquiao, que en 2015 generó una de las peleas más vistas en la historia del deporte, ahora enfrenta dudas sobre su formato y viabilidad.

Lo que parecía un regreso definitivo al boxeo profesional se convierte en un panorama incierto para la carrera del estadounidense.

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