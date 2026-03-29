La Confederación Africana de Futbol (CAF) dio a conocer una serie de ajustes en su estructura tras la controversia que rodeó la final de la Copa Africana de Naciones.

El organismo busca reforzar su credibilidad y evitar que situaciones similares afecten la percepción pública del futbol en el continente y fuera de él.

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Durante una reunión del comité ejecutivo en El Cairo, el presidente de la CAF, Patrice Motsepe, detalló que las modificaciones abarcan aspectos legales, administrativos y arbitrales. La intención principal consiste en fortalecer la transparencia y garantizar decisiones imparciales dentro y fuera de la cancha.

¿Qué dijo el presidente Confederación Africana de Futbol?

“Puedo estar aquí y decir que tenemos a los mejores árbitros, que son independientes, que son imparciales”, afirmó Motsepe. “Pero si los aficionados comunes al futbol en el continente y en otros lugares creen que no son tan imparciales, eso no es bueno para el futbol africano”.

El conflicto se originó tras la final del torneo, cuyo resultado permanece en disputa.

La CAF retiró el título a Senegal meses después del partido y lo concedió a Marruecos, lo que provocó una apelación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo. Mientras se espera la resolución, ambas selecciones sostienen su postura como campeones. Incluso, el combinado senegalés realizó un desfile con el trofeo en París.

“También tenemos que alejarnos de la percepción de que, de alguna manera, nuestros problemas en África y nuestras debilidades en África son mayores, más grandes, más vergonzosos, más extremos que los problemas que ocurren en otras partes del mundo”, añadió.

En el plano operativo, la CAF colabora con la FIFA para mejorar la capacitación de árbitros y del personal encargado del VAR, además de impulsar mejores condiciones salariales para asegurar su integridad.

Por otra parte, el dirigente confirmó avances rumbo a la Copa Africana de Naciones 2027, que organizarán Kenia, Tanzania y Uganda. También anunció la expansión del torneo a 28 selecciones y ratificó que, a partir de 2028, la competencia se disputará cada cuatro años.