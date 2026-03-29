El mexicano Isaac Paredes se convirtió en la figura del encuentro al conectar un doble decisivo que encaminó la victoria de los Astros de Houston por 9-7 sobre los Los Angeles Angels, en un duelo que cerró con intensidad y permitió a los texanos dividir la serie.

El juego se mantuvo equilibrado hasta la octava entrada, cuando Houston encontró la oportunidad de inclinar la balanza a su favor.

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Con dos outs en la pizarra, los Angelinos optaron por otorgar base por bolas intencional al cubano Yordan Álvarez, una decisión que abrió la puerta a una ofensiva determinante.

Álvarez avanzó a segunda tras un robo oportuno, lo que dejó el escenario listo para Paredes.

¿Cómo fue el imparable clave de Isaac Paredes en el duelo ante los Angelinos?

El mexicano respondió con autoridad al conectar una línea ante el relevista Drew Pomeranz, envío que impulsó dos carreras y rompió el empate 6-6 para colocar a Houston al frente 8-6.

Isaac Paredes and the Astros go back in front in the eighth! pic.twitter.com/GKsmb33bip — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) March 29, 2026

Instantes después, el venezolano José Altuve amplió la ventaja con un doble productor que terminó por marcar diferencia definitiva en el marcador.

En la lomita, el debut del japonés Tatsuya Imai con los Astros no cumplió expectativas. El abridor trabajó apenas 2.2 entradas, en las que permitió cuatro carreras, otorgó cuatro bases por bolas y registró cuatro ponches. A pesar de esa actuación, el bullpen de Houston logró contener a la ofensiva rival en los momentos clave.

Por su parte, el abridor de Los Ángeles, Jack Kochanowicz, tampoco logró imponer condiciones. El derecho recibió seis carreras en cuatro episodios, lo que dejó a su equipo en desventaja desde temprano.

En la ofensiva de los Angelinos destacó el cubano Jorge Soler, quien produjo tres carreras, mientras que el puertorriqueño Christian Vázquez aportó dos impulsadas para Houston.

El cerrador Bryan King selló el resultado con su primer salvamento, en un encuentro que mantuvo emoción hasta el último out.