[Publicidad]
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo le respondió al periodista argentino Eduardo Feinmann, quien expresó que detesta a los mexicanos y después ofreció disculpas al señalar que sólo se refería al futbol.
En su conferencia mañanera de este jueves 9 de julio en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo declaró que nadie debe ofender a la Selección Nacional.
“Él se justifica diciendo que solo hablo del futbol. O sea que estaba hablando de la Selección Nacional. Dice: ‘no es a todo el pueblo de México, solo al futbol’. ¡Bueno, nos ofende igual porque nadie debe ofender a la Selección Nacional, nadie!
Lee también Eduardo Feinmann pide disculpas a México por su discurso xenófobo: "Tienen razón en enojarse conmigo"
“Nada más que esta es la última vez que hablo de ello, porque después dijo otras calumnias, pero nada más que ya no voy a entrar porque habla por si solo de la xenofobia”, comentó.
Sheinbaum recalcó que no permitirá ninguna ofensa “aunque fuera de broma, de esa categoría”.
[Publicidad]
“Pero habla de quien es, esos son los asesores de la derecha mexicana”, añadió sobre el periodista argentino.
nro/apr
[Publicidad]
Más información
Mundo
Recaudan más de 200 mil dólares para ayudar a familia de mexicano asesinado por ICE; lanzan campaña en GoFundMe
Espectáculos
Catherine Zeta-Jones dedica emotivo mensaje tras la muerte de Bonnie Tyler: "Mi corazón está roto"
Universal Deportes
Isaac Del Toro sube al tercer lugar e ingresa al podio del Tour de Francia
Metrópoli
Socavón alarma a vecinos de Ecatepec; colapso de drenaje abre enorme agujero en Granjas Valle de Guadalupe