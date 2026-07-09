La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo le respondió al periodista argentino Eduardo Feinmann, quien expresó que detesta a los mexicanos y después ofreció disculpas al señalar que sólo se refería al futbol.

En su conferencia mañanera de este jueves 9 de julio en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo declaró que nadie debe ofender a la Selección Nacional.

“Él se justifica diciendo que solo hablo del futbol. O sea que estaba hablando de la Selección Nacional. Dice: ‘no es a todo el pueblo de México, solo al futbol’. ¡Bueno, nos ofende igual porque nadie debe ofender a la Selección Nacional, nadie!

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“Nada más que esta es la última vez que hablo de ello, porque después dijo otras calumnias, pero nada más que ya no voy a entrar porque habla por si solo de la xenofobia”, comentó.

Sheinbaum recalcó que no permitirá ninguna ofensa “aunque fuera de broma, de esa categoría”.

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“Pero habla de quien es, esos son los asesores de la derecha mexicana”, añadió sobre el periodista argentino.

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