Serie del Rey: Los Diablos Rojos del México son bicampeones de la LMB; barrieron a los Charros de Jalisco

Una inofensiva línea salió del bate del Mallex Smith hacia el montículo, en donde el lanzador japonés Tomohiro Anraku esperaba atento las 108 costuras y tras realizar la atrapada envió la pelota a primera base en donde José Marmolejos concretó el out que proclamó a los Diablos Rojos del México bicampeones en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB).

¡Le ponen candado! 🔒



Los Diablos Rojos 👹 consiguen el out por la ruta 13 y se coronan Campeones. 🏅 #CienAñosSiendoElRey👑 pic.twitter.com/80GBrNtlYK — Liga Mexicana de Beisbol (@LigaMexBeis) September 15, 2025

La corona en el centenario del circuito mexicano de verano se quedó en la Ciudad de México, esa que ama el beisbol gracias a la Pandilla Escarlata, esa que tiene el mejor parque de pelota de América Latina, esa que hace grandes entradas, esa que hoy se regocija de tener a la mejor organización de la LMB.

¡Tenemos Rey del Centenario! 🤴



Los Diablos Rojos del México 👹son los Campeones 2025 de la Liga Mexicana de Beisbol, conquistando así el Bicampeonato. 🏆 🏆 #CienAñosSiendoElRey 👑 pic.twitter.com/rqoXN65ppn — Liga Mexicana de Beisbol (@LigaMexBeis) September 15, 2025

Sin piedad ante un equipo que tenían contra las cuerdas, la ofensiva de los Diablos castigó la serpentina de los Charros. El México rompió el cero desde la parte alta de la primera entrada con sencillo productor de Julián Ornelas, además de un cuadrangular de Marmolejos que puso a los Pingos 2-0 antes de que Jalisco siquiera pudiera batear.

Dos años, un mismo destino: la gloria. ¡Grítalo, somos BICAMPEONES! 🏆🔥 pic.twitter.com/Q1bL9CohW2 — DiablosRojosMX (@DiablosRojosMX) September 15, 2025

Lee también José Urquidy: El mexicano regresa tras cirugía Tommy John y Tigres vencen 2-0 a Marlins

Un episodio más tarde el toque de pelota de Rio Ruiz se convirtió en una tragedia para los Charros tras el error del lanzador Eduardo Vera que permitió que José Pirela pisara el home para ampliar la ventaja. El panameño Allen Córdoba produciría dos carreras más con un doble que llevó a la registradora a Juan Carlos Gamboa y Carlos Sepúlveda.

Para la quinta alta, Marmolejos — Jugador Más Valioso de la Serie del Rey — extendió la ventaja con un jonrón de dos carreras para sentenciar la victoria escarlata. Fue hasta la parte baja del octavo rollo cuando el estadounidense Willie Calhoun rompió el cero con un sencillo productor y la respuesta del mánager Lorenzo Bundy fue enviar al montículo a Anraku, líder de rescates (22) en la temporada regular, a quien Dwight Smith Jr. le pegó cuadrangular de dos carreras para la pizarra definitiva.

Lee también Guadalajara Open: Iva Jovic se convierte en campeona tras vencer sin dificultad a Emiliana Arango

Con el triunfo en la Serie del Rey del 2025, los Diablos Rojos del México ampliaron su legado como la organización más exitosa del deporte profesional en nuestro país con 18 campeonatos profesionales.