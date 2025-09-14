José Urquidy: El mexicano regresa tras cirugía Tommy John y Tigres vencen 2-0 a Marlins

El mexicano José Urquidy consiguió cuatro outs en su regreso tras la cirugía Tommy John, combinándose con otros tres lanzadores para llevar a Detroit a vencer 2-0 a los Marlins de Miami, mientras los Tigres empataron con Pittsburgh en el liderato de las Grandes Ligas con su 17ma blanqueada de la temporada.

Detroit aprovechó tres errores de Miami en una sola jugada en la segunda entrada, anotando ambas carreras y deteniendo una racha de tres derrotas consecutivas.

Urquidy, un derecho de 30 años, se sometió a la cirugía Tommy John por segunda vez en junio de 2024 y firmó un contrato de un año por un millón de dólares con los Tigres en marzo, tras cinco temporadas en Houston.

¿Cómo fue la labor de José Urquidy?

Relevó a Keider Montero (5-3) al comenzar la sexta entrada y trabajó alrededor del sencillo de dos outs del dominicano Agustín Ramírez. Eric Wagaman conectó un sencillo al inicio de la séptima y Tommy Kahnle lo siguió con un out. Urquidy realizó 25 lanzamientos, promediando 93 millas por hora con su recta.

Wil Vest siguió a Kahnle, quien consiguió cinco outs, y terminó para su 21er salvamento en 27 oportunidades. Después de un sencillo y una base por bolas que pusieron a dos en base sin outs, Vest retiró a Joey Wiener con un elevado y se puso detrás del venezolano Javier Sanoja 3-1 antes de lanzar un par de strikes cantados con rectas en la esquina exterior.

José Urquidy gets his first strikeout as a Tiger 👏 pic.twitter.com/lQiRqE2C38 — Detroit Tigers (@tigers) September 14, 2025

Detroit, líder de la AL Central y acercándose a su primer título de división desde 2014, fue superado en hits 7-4.

Por los Tigres, el venezolano Gleyber Torres de 3-0; el dominicano Wenceel Pérez de 4-0.

Por los Marlins, los dominicanos Heriberto Hernández bateó de 1-1, Agustín Ramírez de 4-1 y Otto López de 4-1; los venezolanos Máximo Acosta de 2-0 y Javier Sanoja de 4-0; y el cubano Víctor Mesa Jr. de 3-0.