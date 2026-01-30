Serie del Caribe 2026: Fechas y horarios de los partidos de México

La Serie del Caribe 2026 comienza este fin de semana, torneo que se jugará en Jalisco y que tendrá a dos novenas de México disputándolo, esto tras la salida de Venezuela del certamen por los conflictos políticos.

A esta competencia se clasificaron el ganador y subcampeón de la Liga Mexicana del Pacífico. Los Charros de Jalisco y los Tomateros de Culiacán son las escuadras encargadas de representar al país en este certamen, donde también están los Cangrejeros de Santurce (Puerto Rico), Leones del Escogido (República Dominicana) y los Federales de Chiriquí (Panamá).

La última vez que Guadalajara recibió la Serie del Caribe fue en 2018. En aquel año la sede iba a ser Venezuela específicamente en la ciudad de Barquisimeto. No obstante, unos problemas ajenos al campo de juego ocasionó que perdieran la organización, lo cual desembocó en el Estadio Panamericano recibiendo el torneo.

Aquí te contamos todos los detalles para seguir la actividad de las novenas mexicanas.

LOS CHARROS DE MÉXICO YA ESTÁN COMPLETOS🤠🏆

Con la llegada de Eric Filia, Matt Foster, Luis Fernando Miranda, Billy Hamilton y Santiago Chávez, #MéxicoRojo🇲🇽🔴 está listo para el arranque de la SDC Jalisco 2026. pic.twitter.com/AhqluDPKKe — Charros de Jalisco🤠 (@charrosbeisbol) January 31, 2026

¿Cuándo es el debut de México en la Serie del Caribe?

Al contar con dos representantes, la organización decidió nombrarlo México Verde (Tomateros de Culiacán) y México Rojo (Charros de Jalisco) para diferenciarlas.

Tomateros de Culiacán serán los encargados de inaugurar esta edición, cuando enfrenten a Puerto Rico el próximo domingo 1 de febrero en punto de las 13:00 horas del centro del país.

Por su parte, Charros salta al diamante a las 19:30 para enfrentar a República Dominicana.

Fechas y horarios de los partidos de México Rojo en la Serie del Caribe

República Dominicana vs México Rojo | domingo 1 de febrero | 19:30 horas

México Rojo vs Panamá | lunes 2 de febrero | 19:00 horas

México Rojo vs Puerto Rico | martes 3 de febrero | 19:00 horas

México Verde vs México Rojo | miércoles 4 de febrero | 19:00 horas

LA ROTACIÓN DEL BICAMPEÓN🏆🏆

➡️Estos son nuestros abridores para la SDC Jalisco 2026. #MéxicoRojo🇲🇽🔴

J1. Manny Bañuelos

J2. Luis Iván Rodríguez

J3. Luis Fernando Miranda

J4. Ronald Medrano pic.twitter.com/Pg64CiUmES — Charros de Jalisco🤠 (@charrosbeisbol) January 30, 2026

Fechas y horarios de los partidos de México Verde en la Serie del Caribe

México Verde vs Puerto Rico | domingo 1 de febrero | 13:00 horas

Panamá vs México Verde | martes 3 de febrero | 14:00 horas

México Verde vs México Rojo | miércoles 4 de febrero | 19:00 horas

República Dominicana vs México Verde | jueves 5 de febrero | 19:00 horas

¿En dónde se puede ver la Serie del Caribe 2026?

Para poder seguir todas las acciones de este certamen, ESPN y TVC Deportes serán los encargados de transmitir cada uno de los juegos en televisión de paga. En cuestión de streaming, Disney+ y el canal oficial de YouTube de la Liga Mexicana del Pacífico tendrán los juegos.