La Serie del Caribe servirá como prueba para Jalisco previo a la Copa del Mundo

Del 1 al 7 de febrero, Guadalajara será la sede por segunda vez en la historia de la Serie del Caribe que disputarán el campeón y subcampeón de la Liga Mexicana del Pacífico contra los campeones de República Dominicana, Puerto Rico y Panamá.

El estadio Panamericano, hogar de los Charros de Jalisco, con capacidad para 16 mil 500 aficionados, será el escenario donde se lleven a cabo todos los partidos y de acuerdo con Asdrúbal Gómez, miembro del Comité Organizador, la Serie del Caribe servirá como prueba para la capital tapatía rumbo al Mundial de la FIFA.

“Vamos a ser una especie de aperitivo para todos aquellos que visiten Jalisco en junio por la Copa del Mundo, la Serie del Caribe servirá como prueba para demostrar qué tan preparados estamos para recibir a esta cantidad de cientos de miles de visitantes”, declaró Gómez.

“Guadalajara, como destino, siempre ha sido de los preferidos en nuestro país dada la mexicanidad que representa; el tema del tequila, del mariachi y del beisbol, sin duda son pretextos a los que pocos nos podemos resistir para visitar Jalisco”, agregó.

La última vez que Guadalajara albergó una Serie del Caribe fue en 2018, cuando el equipo puertorriqueño Criollos de Caguas fue campeón.

“Es una segunda oportunidad que tenemos a raíz del acontecer sobretodo político en Caracas, Venezuela, que les imposibilita llevar a cabo este máximo torneo del Caribe. Guadalajara levanta la mano para ser sede basado principalmente en la capacidad de organización de otros eventos como el Mundial, por lo que aporta la ciudad que está siendo remodelada en sus vías de acceso, en el aeropuerto, aumentó la capacidad hotelera, esas son condiciones favorables para que Jalisco reciba un evento de esta envergadura sin problema”, concluyó Asdrúbal.

