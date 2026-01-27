México Rojo y Verde definen rosters para buscar la décima corona tricolor en Serie del Caribe

Charros de Jalisco y Tomateros de Culiacán confirmaron los rosters de 28 jugadores para los representativos México Rojo y México Verde que competirán en la Serie del Caribe 2026, donde el objetivo será conquistar la décima corona para el beisbol mexicano en el torneo que se disputará del 1 al 7 de febrero en el Estadio Panamericano de Zapopan, Jalisco.

México Rojo, liderado por los recientes campeones de la Liga ARCO Mexicana del Pacífico, Charros de Jalisco, integra tres catchers, siete jugadores de cuadro, cinco jardineros y 13 lanzadores. La base del equipo la conforman 17 peloteros propios de la novena de Jalisco, que serán complementados por 11 refuerzos de alto calibre provenientes de otros clubes de la liga.

Santiago Chávez y Juan Carlos Gamboa, de los Yaquis de Obregón; Alexis Wilson, Tucson Baseball Team; Willie Calhoun, Luis Márquez y Matt Foster, de Naranjeros de Hermosillo; Eric Filia y Luis Miranda, de los Cañeros de Los Mochis; Leo Heras y Jeff Ibarra, de Algodoneros de Guasave; y Jesús Cruz, de Águilas de Mexicali; son los elegidos para apuntalar a los Charros, que buscarán dominar en casa.

Lee también

Los Tomateros de Culiacán, subcampeones de la temporada, y que representarán los colores de México Verde cuenta con tres receptores, siete infielders, cuatro outfielders y 14 serpentineros. A diferencia de los actuales monarcas, del núcleo sinaloense provienen 12 elementos, mientras que serán 16 refuerzos los que fortalezcan a la plantilla guinda.

Juan Uriarte, Rodolfo Amador y Guadalupe Chávez, de los Cañeros de Los Mochis; Víctor Mendoza, Allen Córdoba y Odrisamer Despaigne, de los Yaquis de Obregón; Jasson Atondo y Wilmer Ríos, de los Naranjeros de Hermosillo; Carlos Sepúlveda y Faustino Carrera, de los Jaguares de Nayarit; Estevan Florial, Yadir Drake y David Reyes, de las Águilas de Mexicali; Rafael Córdova y Norman Elenes, de los Algodoneros de Guasave; además de Braulio Torres-Pérez, de los Venados de Mazatlán, integrarán a los Tomateros.

La Serie del Caribe 2026, en su edición 68, se jugará en formato todos contra todos en la fase inicial, con semifinales y gran final. México alberga el evento por segunda vez en el Estadio Panamericano —la primera fue en 2018—, tras el cambio de sede original desde Venezuela debido a cuestiones logísticas y de participación.

Esta será una oportunidad histórica, ya que México cuenta con dos representantes, lo que aumenta las chances de llegar lejos y celebrar en casa.

Lee también

ROSTER MÉXICO ROJO (Charros de Jalisco)

Catchers:

Santiago Chávez

Alexis Wilson

Francisco Córdoba

Infielders:

Mateo Gil

Michael Wielansky

Willie Calhoun

Christopher Gastélum

Reynaldo Rodríguez

Juan Carlos Gamboa

Connor Hollis

Outfielders:

Julián Ornelas

Eric Filia

Bligh Madris

Leo Heras

Billy Hamilton

Pitchers:

Luis Miranda

Manny Bañuelos

Luis Iván Rodríguez

Ronald Medrano

César Gómez

Mario Meza

Miguel Aguilar

Jeff Ibarra

Luis Márquez

Matt Foster

Jesús Cruz

Trevor Clifton

Gerardo Reyes

Manager: Benjamín Gil

ROSTER MÉXICO VERDE (Tomateros de Culiacán)

Catchers:

Juan Uriarte

Alí Solís

Fernando Flores

Infleiders:

Luis Verdugo

Joey Meneses

Rodolfo Amador

Ichiro Cano

Víctor Mendoza

Jasson Atondo

Carlos Sepúlveda

Outfielders:

Allen Córdoba

Estevan Florial

Fernando Villegas

Yadir Drake

Pitchers:

Rafael Córdova

Manny Barreda

David Reyes

Braulio Torres-Pérez

David Gutiérrez

Sasagi Sánchez

Norman Elenes

Francisco Haro

Odrisamer Despaigne

Wilmer Ríos

Faustino Carrera

Guadalupe Chávez

Miguel Vázquez

Anthony Gose

Manager: Lorenzo Bundy

Calendario de la Serie del Caribe 2026:

Las acciones inician este domingo 1 de febrero y culminan con la gran final el sábado 7 de febrero.