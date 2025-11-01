Selección Mexicana: La Femenil Sub-17 enfrenta a Italia por el boleto a semifinales del Mundial

Luego de la final que disputó en 2018, México no había superado la primera ronda en el Mundial Femenil Sub-17. Hoy, disputa los cuartos de final frente a la selección de Italia y sólo tiene un objetivo en mente: trascender.

Después de vencer 1-0 a Paraguay, el Tricolor se enfrenta a la selección de Italia, que avanzó de manera perfecta a los octavos de final y aplastó (4-0) a Nigeria en esa fase.

“Mucha dinámica, intensidad en la lucha. Es un juego muy directo, son muy verticales y tienen que estar atentas en la línea defensiva; también sabemos que sus centrales no son de mucha velocidad”, explicó el técnico de México, Miguel Gamero.

El combinado nacional se presentó con derrota frente a la selección de Corea del Norte; sin embargo, comenzó a enderezar su funcionamiento con el pasar de los encuentros.

“Fue algo por lo que estuvimos trabajando, visualizamos el momento y así lo esperábamos. La unión, la comunicación y ser fuertes mental y físicamente. Estamos unidas y con ganas de avanzar hasta la final. Queremos demostrar lo que es México”, declaró Bárbara del Real respecto a las fortalezas del equipo mexicano.

Sus tres victorias, sobre Países Bajos, Camerún y Paraguay han sido por el marcador de 1-0, situación que ha hecho que el juego se les vaya de las manos por momentos. Gamero pide “intensidad, pero con mucha inteligencia”. Sabe que deben mejorar en ese aspecto.

“Tener confianza, seguridad en lo que estamos haciendo. Debemos retomar lo de tener el control de los partidos, que últimamente han sido de mucha disputa, pero el grupo se encuentra listo, concluyó —ilusionado— el DT.