Selección Mexicana: Horario y canales para ver EN VIVO el juego del Tri Femenil Sub-17 en el Mundial este viernes 24 de octubre

La Selección Mexicana Femenil Sub-17 se juega su clasificación a los octavos de final del Mundial de Marruecos 2025.
El equipo tricolor, comandado por Miguel Gamero, se enfrenta a Camerún con el objetivo de conseguir su clasificación a la siguiente fase de la Copa del Mundo.
México comenzó su participación en la justa mundialista con una derrota (2-0) ante Corea del Norte, por lo que se complicó la obtención del boleto entre los 16 mejores países.
Sin embargo, para el segundo compromiso, logró una victoria (0-1) más que importante contra Países Bajos y recuperó la esperanza de superar la Fase de Grupos.
Horario y canales para ver EN VIVO el partido de la Selección Mexicana Femenil Sub-17
- México vs Camerún
- Fecha: Viernes 24 de octubre
- Hora: 13:00
- Estadio: Mohammed VI Football Academy Pitch 2
- Transmisión: TUDN/ViX/FIFA+
