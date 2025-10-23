La Selección Mexicana Femenil vence a Nueva Zelanda en el estadio Ciudad de los Deportes

Ante 10 mil 256 aficionados México encontró la victoria sobre Nueva Zelanda 1-0 en su primero de dos juegos amistosos.

Claro que la primera acción de peligro llegó por parte de una combinación entre dos grandes futbolistas: Charlyn Corral y Jacqueline Ovalle, quien mandó el disparo por encima del arco neozelandés.

La presión del equipo nacional asfixiaba a la zaga de Nueva Zelanda, pero los robos de balón no trascendían en jugadas de peligro, un detalle a mejorar por parte de las mexicanas.

En la frontera de los 10 minutos del primer tiempo, el Tri terminó con un tiro de esquina a su favor. Tras el cobro y una desatención defensiva, Aaliyah Farmer aprovechó para rematar de derecha y hacer el primero del juego.

Para el minuto 22, Charlyn Corral encontró un resquicio para impactar de zurda, el disparo parecía clarear a la arquera Victoria Esson, pero reaccionó de gran manera para evitar el segundo del tricolor.

El dominio mexicano continuó, solamente que no eran letales. Nueva Zelanda tuvo minutos de lucidez, aunque sus embates tampoco resultaron tan peligrosos para el arco de Estefhanny Barrera.

Para la segunda mitad, hubo modificaciones por parte de México, Fátima Servín y Diana Ordóñez ingresaron al terreno; mientras que Aaliyah Farmer y Charlyn Corral salieron del campo.

Nueva Zelanda empezó de gran manera la segunda parte, teniendo posesión del balón, robando balones y poniendo en aprietos a la defensa tricolor.

Al 63, Kelli Brown probó desde fuera del área a Barrera, quien respondió con un gran lance al tiro de la delantera de Oceanía.

El intento de las neozelandesas no fue suficiente para hacerle daño a México, que comenzó a tomar control del encuentro y de a poco coleccionó oportunidades de gol.

Del 70 hasta el final del encuentro, México se adueñó del balón. Greta Espinoza apareció cerrando en el segundo poste, pero el disparo se fue a un costado del arco rival.

Montserrat Saldívar, que también entró de cambio, probó desde fuera del área y le dobló las manos a la arquera neozelandesa, pero que mandó hacia a un costado.

Para el 84, Ovalle quedó de frente a la portería, pero una intervención defensiva evitó el segundo de la noche

Al final del encuentro, Ovalle hizo retumbar al estadio cuando su disparo impactó el travesaño.

Pedro López y sus dirigidas podrían haber terminado el partido con más goles a su favor, sin embargo, la falta de contundencia no se los permitió.

