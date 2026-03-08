Selección Mexicana de Beisbol enfrenta a Brasil por su segundo triunfo en el Clásico Mundial

La Selección Mexicana quiere seguir con la fiesta encendida en el Clásico Mundial de Beisbol 2026. Luego de un debut sólido, la novena tricolor se prepara para enfrentar a Brasil, en un duelo que sobre el papel luce favorable.

México debutó con un 8-2 contra Gran Bretaña, una victoria que dejó buenas sensaciones. El mensaje fue claro: el equipo dirigido por Benjamín Gil no quiere conformarse con repetir la histórica actuación de 2023, cuando alcanzó las semifinales del torneo, sino que aspira a ir incluso más lejos.

El siguiente paso en ese camino será Brasil, rival que llega al compromiso después de un debut complicado frente a Estados Unidos. La novena sudamericana sufrió una dura derrota de 15-5 ante los estadounidenses y un revés de 8-0 con Italia.

Sin embargo, el propio Benjamín Gil, manager de México, ha sido claro en advertir que Brasil no es un rival que deba subestimarse.

“El beisbol ha crecido mucho en Brasil, y sabemos que ellos, lo que tienen, es que son grandes atletas, entonces no dudo que sea un equipo mucho mejor de lo que mucha gente cree y un equipo muy atlético", mencionó Gil a EL UNIVERSAL Deportes previo al inicio del torneo internacional.