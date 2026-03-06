Benjamín Gil pide disfrutar la victoria de México antes de pensar en Brasil: Vamos día a día

México mantuvo una dura lucha de siete entradas frente a Gran Bretaña, en su debut en el Clásico Mundial de Beisbol hasta que Jonathan Aranda destrabó el juego con un cuadrangular de tres carreras.

La novena tricolor se impuso 8-2 al equipo europeo para conseguir algo que no había logrado en ninguna justa mundialista: iniciar con victoria.

“El juego estuvo pegado por siete entradas y nunca bajó la energía de la afición mexicana y tampoco de nuestros jugadores. Mantuvieron la fe, siguieron buscándole y nos vamos muy contentos por empezar con el pie derecho; es algo que se nos había negado en todos los clásicos”, declaró Benjamín Gil, mánager de la Selección Mexicana.

El mandamás del equipo nacional pidió disfrutar la victoria y a partir de este sábado, comenzar a pensar en la Selección de Brasil su próximo rival de grupo.

“Hay que disfrutar la victoria, porque tenemos día libre mañana (hoy), pero mañana mismo que nos despertemos ya hay que pensar en Brasil. No los podemos menospreciar, les prestamos toda la atención a Brasil y ya después el que sigue”, agregó un mesurado Gil.

México debutó con el pie derecho en el Clásico Mundial de Beisbol al derrotar contundentemente a Gran Bretaña / FOTO: Cortesía Selección Mexicana de Beisbol

Benjamín Gil, contento con el apoyo tricolor

El Daikin Park, casa de los Astros de Houston, es la sede donde México disputará sus partidos de grupo y Benjamín quiere contar en todos los partidos con el apoyo de la afición mexicana.

“Muy contento de ver el estadio en un 60 o 70 por ciento de su capacidad y la mayor parte gente mexicana. No es fácil en un juego con el horario que tuvimos, pero estuvieron entregados totalmente”, concluyó.

