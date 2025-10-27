Selección Mexicana: ¿Cuándo y dónde ver al Tri Femenil Sub-17 disputar los octavos de final del Mundial?

La Selección Mexicana Femenil continúa su participación en la Copa del Mundo Sub-17 de Marruecos 2025.

El Tricolor, dirigido por Miguel Gamero, ha tenido una destacada actuación que le permite seguir con viendo en el Mundial de la especialidad.

El inicio para las jugadoras mexicanas no fue el más alentador, ya que perdieron (2-0) en la Jornada 1 con Corea del Norte y todo parecía indicar que su clasificación se complicaría.

Sin embargo, en la siguiente fecha derrotó (0-1) a Países Bajos, con anotación de Citlali Reyes en el minuto 87-

Para el último partido de la Fase de Grupos, México se impuso, curiosamente, por el mismo marcador, con la misma autora de la anotación y en el mismo minuto, a Camerún.

De esta manera, la Selección Mexicana Femenil Sub-17 se quedó con el segundo lugar del Grupo B y consiguió su clasificación a los octavos de final en Marruecos.

A pesar de que sufrió en sus dos últimos juegos, el equipo de Miguel Gamero se encuentra ante una oportunidad única de colarse entre los ocho mejores del Mundial de 2025.

Ahora, el Tricolor se enfrentará a Paraguay, un rival de la Conmebol que no será nada sencillo de derrotar.

La selección de Sudamérica llega invicta a este compromiso de octavos de final, luego de haber derrotado (1-2) a Sambia, (4-1) a Nueva Zelanda y haber empatado 1-1) con Japón.

Con siete puntos, Paraguay también se quedó con la segunda posición del Grupo F, ya que Japón tuvo una mejor diferencia de goles (+5).

Por tal motivo, se espera que sea un duelo bastante atractivo para los aficionados que se encuentran en territorio africano disfrutando del Mundial de la especialidad.

Cabe resaltar que, al igual que los tres primeros encuentros de México, este también será transmitido y los seguidores mexicanos podrán verlo.

¿Cuándo y dónde ver a la Selección Mexicana Femenil Sub-17 disputar los octavos de final del Mundial?