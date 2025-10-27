Diego Campillo valora la presencia de Chicharito Hernández en Chivas: “Le aprendo todos los días, nos ayuda mucho”

El regreso de Javier Hernández a las Chivas no ha cumplido con las expectativas que se generaron cuando su anunció de manera oficial su contratación en enero de 2024.

A lo largo de los casi dos años que está por cumplir en su segunda etapa, el Chicharito únicamente ha podido marcar tres goles oficiales, dos en Liga MX y uno en la Copa de Campeones de la Concacaf.

Por tal motivo, el máximo goleador en la historia de la Selección Mexicana ha sido blanco de críticas, ya que no ha aportado las suficientes anotaciones con el Rebaño.

Sin embargo, la imagen del exdelantero del Real Madrid y del Manchester United es valorada al interior del equipo rojiblanco, donde lo ven como a un ídolo que los puede ayudar a crecer.

Para Diego Campillo, contar con el Chicharito Hernández en el plantel de las Chivas es sumamente importante.

“Yo soy defensa central y le he aprendido muchas cosas a Javier, no tiene que ser necesariamente mi posición o que me tengo que llevar bien con él. Tú le aprendes todos los días, como reacciona, como acciona, como entrena, entonces eso va sumando”, resaltó.

En entrevista para ESPN, el canterano rojiblanco aseguró que es valiosa la experiencia y liderazgo que aporta el tres veces mundialista (Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018) con la Selección Mexicana, así como la de otros jugadores con amplia trayectoria.

“Es mezcla que hacen yo creo que es muy interesante [porque] a nosotros como chavos nos ayuda que esté un Chicharo, un Guti, un Romo en el vestidor; en lo personal, fuera de cancha y adentro de la cancha”, manifestó.

Diego Campillo compartió que es interesante que, en el actual plantel de las Chivas, haya futbolistas muy jóvenes y otros con mucha experiencia como Chicharito Hernández.

“Hay mucha diferencia entre el más chico, que es Sandoval, y el más grande que es Javier, pero nos entendemos tan bien que es bueno para nosotros y se está viendo dentro la cancha”, añadió.

Respecto a lo que aportan los juveniles rojiblancos, el defensa central señaló que añaden esa versatilidad que se necesita, cuando tienes veteranos en el club.

“Nosotros le aportamos la dinámica a un equipo que tiene jugadores de experiencia, pero que a veces le hace falta un chavo muy dinámico, como el caso de Sandoval ahorita; nos da esa frescura y esa chispa que debe tener un equipo”, puntualizó Diego Campillo.