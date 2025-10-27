Christian Martinoli mete presión para que Javier Aguirre convoque a Hormiga González a Selección Mexicana

Las Chivas de Gabriel Milito atraviesan por un gran momento en el Apertura 2025 de la Liga MX.

El Rebaño está luchando acceder a la Liguilla de manera directa, gracias a que se ubica en la sexta posición de la tabla general con 23 puntos.

El conjunto rojiblanco ha ganado cinco de los últimos seis partidos que ha disputado, es decir, se queda quedado con 15 de las últimas 18 unidades que se han disputado.

En su último compromiso, le pasaron por encima (4-1) al Atlas en una nueva edición del Clásico Tapatío.

Por tal motivo, tanto futbolística como anímicamente, las Chivas están en un momento más que importante, sobre todo, de cara a la Fiesta Grande del futbol mexicano.

Es importante aclarar que el equipo de Gabriel Milito ya cuenta con su presencia asegurada a la siguiente instancia del Apertura 2025, aunque todavía conseguir el boleto directo entre los seis primeros o descender a la zona del Play-In.

Uno de los principales factores por lo que el Rebaño vive su mejor etapa con el director técnico argentino es la respuesta goleadora que ha tenido Armando González en las últimas semanas.

La Hormiga se ganó la confianza del timonel rojiblanco y ha respondido con anotaciones que le permiten estar compitiendo directamente por el título de campeón de goleo.

Hasta la Jornada 15 del Apertura 2025, el centrodelantero de las Chivas suma 10 dianas y se encuentra a una de alcanzar al líder, Paulinho (Toluca).

¿Qué mensaje le mandó Christian Martinoli a Javier Aguirre sobre la Hormiga González?

Por tal motivo, Christian Martinoli no dudó en meterle presión a Javier Aguirre para que considere convocar a Armando González al Tricolor.

“Hormiga merece una oportunidad de probar suerte en Selección”, publicó el narrador deportivo de TV Azteca a través de sus redes sociales.

‘Hormiga’ merece una oportunidad de probar suerte en Selección. — Christian Martinoli 🐳 (@martinolimx) October 26, 2025

Cabe resaltar que, actualmente, el Vasco se encuentra trabajando para encontrar a los delanteros que representarán a México en la Copa del Mundo de 2026.

En sus convocatorias, habitualmente, llama a Raúl Jiménez, Santiago Giménez, Germán Berterame e, incluso, a Ángel Sepúlveda.

Por tal motivo, Christian Martinoli decidió mandarle un mensaje a Javier Aguirre para que le brinde la oportunidad a la Hormiga González de ser convocado a la Selección Mexicana.