Pumas: ¿Qué necesita el equipo de Efraín Juárez para clasificar al Play-In?

Los Pumas de Efraín Juárez se encuentran en una crisis de resultados y ya no dependen de sí mismos para clasificar al Play-In del Apertura 2025 de la Liga MX.

El equipo auriazul ya acumula siete partidos consecutivos sin conocer la victoria, con saldo de tres empates (Tigres, Monterrey y León) y cuatro derrotas (FC Juárez, América, Chivas y Atlético San Luis).

Es decir, únicamente ha sumado tres de los últimos 21 puntos disputados, por lo que, de momento, se encuentra eliminado del torneo.

Luego de 15 jornadas, los universitarios apenas cuentan con 15 unidades, con las que se ubican en la decimotercera posición de la tabla general.

El Club Universidad Nacional está a dos puntos del décimo sitio, que es ocupado por el Santos.

Sin embargo, a pesar de los malos resultados que arrastra en las últimas semanas, los Pumas de Efraín Juárez todavía mantienen viva la esperanza de clasificar al Play-In, aunque como noveno o décimo de la clasificación general.

¿Qué necesitan los Pumas para clasificar al Play-In?

Los del Pedregal necesitan ganar sus dos partidos restantes y esperar una combinación de resultados.

Para el equipo de Efraín Juárez es indispensable derrotar al Tijuana cuando lo reciba en el estadio Olímpico Universitario, en duelo correspondiente a la Fecha 16 del Apertura 2025.

Dicho encuentro será fundamental, ya que será con un rival directo en la lucha por el Play-In.

Después, tendrá que vender al Cruz Azul en la última jornada, en un partido que aún se desconoce dónde se jugará.

En dado caso de que los Pumas suman los seis puntos que faltan por disputarse, estarían llegando a 21 puntos, con la ligera esperanza de que sean suficientes para avanzar a la siguiente fase del torneo.

Además de ganar sus dos compromisos, el Club Universidad Nacional necesita que FC Juárez, Santos Laguna, Atlético San Luis y Atlas no sumen las seis unidades.

Para la fortuna del equipo auriazul, los Bravos y los Tuneros se enfrentan en la siguiente jornada, por lo que alguno dejará escapar puntos, incluso ambos con un empate.

Los Xolos y los Zorros se verán las caras y también tendrán que dejar puntos en el camino.

Es decir, matemáticamente, los Pumas aún tienen opciones para clasificar al Play-In, pero es fundamental que ganen sus dos partidos que les quedan por jugar o se tendrán que despedir del torneo.