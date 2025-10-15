Selección Mexicana: ¿Cuándo será el próximo partido del Tricolor?

En exactamente un mes, la Selección Mexicana saltará a la cancha del Estadio Corona para dejar atrás una Fecha FIFA que prácticamente fue para el olvido.

A mediados de noviembre, el combinado nacional se enfrentará a Uruguay. Un partido que se dará en medio de un contexto donde la afición mexicana exige la salida del estratega Javier Aguirre, puesto que el “Tricolor” hila cuatro partidos sin conocer la victoria.

Tan solo en este mes de octubre, México sufrió una estruendosa goleada (0-4) por parte de Colombia; sumado al reciente empate (1-1) que firmaron ante Ecuador.

La ausencia de triunfos se da a tan solo ocho meses para que suene el silbatazo inicial en el Mundial de 2026.

A la espera de que la Selección Mexicana despierte y muestre una contundencia en la cancha, estos son los detalles para ver el próximo compromiso amistoso que disputarán ante Uruguay.

Cabe destacar que, dos días después, los dirigidos por Javier Aguirre viajarán a San Antonio, Texas, para medirse ante Paraguay.

La afición pide la salida de Javier Aguirre en el estadio Akron

¿Cuándo será el próximo partido de la Selección Mexicana?

Sábado, 15 de noviembre

México vs Uruguay | 19:00 (tiempo del centro de México) | Partido amistoso en el Estadio Corona.

