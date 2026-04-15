Seattle Sounders FC vs Tigres - EN VIVO - Vuelta de Cuartos de Final - Concacaf Champions Cup

Seattle Sounders FC y Tigres se enfrentan este día en el partido de Vuelta de los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup, en un duelo clave que definirá a uno de los semifinalistas del torneo.

El Lumen Field será el escenario donde el conjunto estadounidense intentará hacerse fuerte ante su gente, mientras que los felinos llegan con la misión de imponer su experiencia y jerarquía en una de las plazas más complicadas de la MLS.

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El cuadro de Seattle ha mostrado solidez como local en competencias internacionales y sabe que necesita un desempeño cercano a la perfección para superar a un rival acostumbrado a este tipo de instancias.

Por su parte, Tigres afronta el compromiso con la confianza que le da su historial en torneos de la Concacaf, respaldado por una plantilla experimentada y con talento en todas sus líneas.