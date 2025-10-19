Seattle Mariners vs Toronto Blue Jays: Horario y transmisión del Juego 6 de la Serie de Campeonato?

Más Información
La Liga Americana sigue viviendo capítulos de máxima tensión en la Serie Divisional entre Seattle Mariners y los Toronto Blue Jays, equipos que llegan al Juego 6 el cual podría entregar el boleto a la Serie Mundial o extenderse a un juego más.
Toronto llega como el equipo con mayor presión, pues la novena canadiense está abajo 3-2, por lo que deberá de conseguir la victoria para poder llevar esta serie hasta el último juego.
En el partido del viernes pasado, Seattle consiguió una gran victoria para ponerse a un paso de la Serie Mundial. El equipo de Randy Arozarena llegó a la octava entrada con un 2-2 en el marcador y parecía se irían a extra innings, pero un Grand Slam de Eugenio Suárez ayudó a colocar la pizarra 5-2 para después sumar una carrera más.
Mariners busca avanzar a su primera Serie Mundial de Grandes Ligas, por lo que saldrán a este duelo con la ilusión de lograrlo en calidad de visitante.
La Liga Nacional no tuvo sorpresa alguna, pues Los Ángeles Dodgers se encargaron de barrer en cuatro juegos a los Milwaukee Brewers, para así llegar de nueva cuenta a la Serie Mundial en la que espera a una de las franquicias de esta eliminatoria.
¿Cuándo y dónde ver Seattle Mariners vs Toronto Blue Jays?
- Día: domingo 19 de octubre
- Horario: 18:03 horas del centro de México
- Transmisión: Fox y Caliente TV
