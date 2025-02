Santiago de la Fuente confía en que puede lograr la hazaña en el Mexico Open At Vidanta 2025

Santiago de la Fuente, golfista mexicano, ha demostrado en el primer día de actividades del Mexico Open At Vidanta 2025 que su determinación y su enfoque lo tienen listo para dar la sorpresa. Tras una destacada actuación, donde logró un impresionante eagle en el hoyo 18, se muestra optimista pero consciente de lo impredecible que es el golf.

El originario de Ocotlán, Jalisco, cerró su primera ronda con un gran avance en el ranking, gracias a su espectacular eagle en el hoyo 18, un tiro que lo impulsó a la cima de la clasificación. A pesar de su buen desempeño, Santiago sabe que aún no ha logrado nada, ya que considera que en el golf un solo día no define el resultado final. La ovación del público y el aliento de la afición, sin embargo, fueron factores motivadores para continuar con su sólida actuación.

“Una buena águila ahí en la oscuridad ya no veía nada, pero me deja en buena posición para jugar mañana, ya veremos qué pasa mañana. Estamos en un deporte complicado, en el cual un día no significa nada. Me siento bien, le pegué bien a la bola. Hice pocos errores, pero nos vamos con buenas sensaciones para mañana. Padrísimo, es una emoción que no te puedo describir, el que digan tu nombre y te estén apoyando es indescriptible”, declaró a los medios de comunicación.

En cuanto al tiro que le dio el eagle, Santiago relató que, tras la euforia de verlo ejecutado correctamente, no tuvo claro si había usado el palo adecuado, pero sabía que iba a ser un buen golpe: “No lo vi (mi tiro). Podía ser una madera 5 con todo o una madera 3 cortada. Largo es mejor en ese hoyo, le pegué a la tres y cuando le pegué sabía que iba al hoyo, el caddie la leyó bien y terminó adentro”.

El éxito de Santiago en el primer día también se debe al manejo de sus emociones y sensaciones. “Tranquilidad. Jugué muy tranquilo, en los momentos que me alteré pude caminar y relajarme, entonces cada tiro lo pegué con tranquilidad, serenidad y con determinación”, agregó el mexicano.

El viento también jugó un papel importante en el desarrollo de la ronda. "Se apagó el viento, entonces creo que fue beneficioso para mí, para los últimos que llegamos", explicó Santiago.

Finalmente, De la Fuente detalló cómo las condiciones del césped afectaron la trayectoria de la pelota. “Está un poquito más húmedo, la bola no creo que tenga esa rodada extra que tenía años anteriores, pero conociendo las condiciones del PGA Tour, para el fin de semana, estará mejor que el año pasado en firmeza”.