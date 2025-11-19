Sandra Paños reconoce que en América Femenil existe un “hambre” de títulos; sueñan con su tercera estrella

Cada vez que América Femenil dejó escapar la posibilidad de conquistar su tercera estrella, en el seno azulcrema se vivió un cambio de mentalidad. Una metaformosis que, después de cuatro torneos sin levantar un título, sembró un hambre en cada una de las futbolistas y los miembros del cuerpo técnico. La necesidad de un título se mantiene más presente que nunca.

Para la arquera española, Sandra Paños, la resilencia fue clave para llegar hasta la final del Apertura 2025: “Hay mucha hambre. Tanto de la afición, como de las compañeras que han podido vivir tantas finales y no llevarse el éxito. […] Serán dos partidos muy difíciles, pero confiamos en nuestras fortalezas”, aseveró en entrevista para EL UNIVERSAL Deportes.

Lee también Miguel Herrera fue confrontado por periodistas tras la eliminación de Costa Rica de la Copa del Mundo

Paños, quien desde su llegada en el Apertura 2024 ha protegido a la portería azulcrema en jugadas decisivas, ve en las “Águilas” una fortaleza que no solo terminó por convencerla de formar parte del equipo, sino que también le permite visualizar a América como campeona. Una postal que se daría dos años después desde que, en el Apertura 2023, inició una sequía acompañada de continuos tropiezos.

“El equipo ha crecido mucho. […] Nuestra fortaleza ha sido la manera en la que hemos afrontado el torneo. Individualmente, cada jugadora ha sido importante en el momento que tocaba. También ser resilientes por el hecho de tener compañeras que salieron lesionadas”, continuó la guardameta.

Lee también Comentarista de Televisa presume el regreso de Pepe Segarra a la empresa

Si bien las azulcremas todavía dudan en catalogar los duelos contra las “Amazonas” de Tigres como un “clásico”, saben que los errores podrían costarles otro fracaso.

“A nosotras nos tocará —desde el campo— dar nuestro cien en el partido”, concluyó Paños.