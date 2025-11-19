Sandra Paños llegó al América Femenil porque es un equipo campeón; confía que el futbol mexicano puede ser de los mejores

Si bien Sandra Paños no sabía qué esperar del balompié mexicano, terminó sorprendida: América Femenil es una escuadra campeona, y por eso decidió quedarse.

“He venido al mejor equipo de la Liga. A uno que tiene un gran proyecto de cara al futuro. Eso es lo que ayuda para que hayan estado en tantas finales”, reconoció la guardameta española en entrevista para EL UNIVERSAL Deportes.

Si bien existen detalles que, de acuerdo a Paños, la Liga MX Femenil necesita afinar —como la calendarización apretada y cuestiones arbitrales— no es propio de México. Aún con esos detalles, la arquera ve potencial en el futbol mexicano para convertirse en “uno de las mejores”.

Lee también Comentarista de Televisa presume el regreso de Pepe Segarra a la empresa

“Estoy muy feliz de todo el trabajo que estoy haciendo aquí. Se están rompiendo muchísimas barreras. […] Hago todo lo posible para ello”, prometió Baños.

Antes de darle el “sí” al América Femenil en un no tan lejano Apertura 2024, la arquera española construyó un histórico camino con Barcelona: veintitrés títulos en nueve temporadas. Precisamente, por esa trayectoria, fue que decidió consultar con sus compatriotas —Jennifer Hermoso, Andrea Pereira y Andrea Falcón— sobre qué podía esperar de México.

Lee también Sandra Paños reconoce que en América Femenil existe un “hambre” de títulos; sueñan con su tercera estrella

Y lo que antes conocía como lejano, se convirtió en su realidad. Misma que la llevará a pelear la portería azulcrema en la búsqueda de conquistar el campeonato del Apertura 2025 ante las “Amazonas” de Tigres.

No está aquí para retirarse. Ni para decirle adiós al equipo en un futuro inmediato. Al contrario: “Siempre he sido de la misma manera. […] Me gusta poner al equipo por delante. Me he sentido bien este torneo y ojalá en la final pueda ayudar en el equipo todo lo que necesite”, concluyó Paños.