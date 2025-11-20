América vs Tigres: Horario y canales para ver la Final de Ida de la Liga MX Femenil; hoy, jueves 20 de noviembre

Bajo la noche del Estadio Ciudad de los Deportes, América y Tigres disputarán por cuarta ocasión una final de la Liga MX Femenil. Ahora en el Apertura 2025.

Las “Águilas” están hambrientas por su tercera estrella. Misma que se les ha escapado desde hace cuatro torneos. Sin embargo, las “Amazonas” no dejarán ir la posibilidad de conquistar su séptimo título, reafirmando que son “las más campeonas” del balompié mexicano femenil.

“Lo importante es que América gane, que estamos en la posición de volver a ganar un torneo. Tenemos que ir al aquí y ahora. Lo que pasará mañana [hoy], será una consecuencia el domingo”, aseveró el estratega azulcrema, Ángel Villacampa.

América necesita sacar ventaja en el Estadio Ciudad de los Deportes para respirar en la Final de Vuelta que, este domingo, se jugará en “El Volcán”.

Con el contexto presente, este es el horario y los canales de transmisión para ver el partido.

Lee también América y Tigres, una batalla de colosas; se enfrentarán por cuarta ocasión en una final de la Liga MX Femenil

¿A qué hora y por dónde se podrá ver la Final de Ida de la Liga MX Femenil?

Jueves, 20 de noviembre

América vs Tigres | 20:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de ViX Gratis, TUDN, Nu9ve, canal de Youtube de la Liga MX Femenil.

Lee también Sandra Paños llegó al América Femenil porque es un equipo campeón; confía que el futbol mexicano puede ser de los mejores