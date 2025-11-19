América Femenil reconoce que, si no conquista el campeonato, será un fracaso: “El resumen lo hace nuestro patrón”

En América Femenil saben que —cualquier escenario que no termine en un campeonato— será clasificado como “fracaso”, por lo que la exigencia es máxima. Así lo aseveró el estratega de la escuadra azulcrema, Ángel Villacampa: “El resumen lo hace nuestro patrón, el señor Azcárraga”.

“Nada más al terminar de ganar un torneo, lo primero que nos dice es ‘vamos a por el siguiente’. Entonces, él mismo dice que cuando América no gana un torneo, es un fracaso. […] Sé la exigencia del club”, reconoció el técnico español en conferencia de prensa.

A las Águilas las separan 180 minutos de conquistar su tercera y anhelada estrella. Misma que se les ha escapado desde la última vez que disputaron una final contra Tigres: un no tan lejano Apertura 2023 que culminó con el sexto título de las Amazonas.

Sin embargo, desde el seno azulcrema, se sienten distintas. Tanto en un sentido técnico, como anímico, se perciben más cercanas a su rival: “Yo hacía tiempo que no sentía esa sensación”, aceptó Villacampa.

Sentimiento que comparten las futbolistas Sandra Paños, Irene Guerrero, Scarlett Camberos y Montserrat Saldívar. Si bien todavía dudan en catalogar los duelos contra Tigres como “clásicos” —porque esa etiqueta se la atribuyen a Chivas— reconocen la creciente rivalidad que viven con Tigres.

“Llegar muchas veces y no conseguir títulos genera dudas, inconformidad. Es momento de empezar a equilibrar y dar un paso adelante. Empezar a romper esa barrera porque tenemos la intuición de que vendrán más éxitos después”, concluyó Villacampa.

Será este jueves, 20 de noviembre, cuando ambas escuadras salten a la cancha para enfrentarse —por cuarta vez en su historia— en una final de la Liga MX Femenil.

¿A qué hora y por dónde se podrá ver la Final de Ida del Apertura 2025?

Jueves, 20 de noviembre

América vs Tigres | 20:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de ViX Gratis, canal de Youtube de la Liga MX Femenil y Nu9ve.