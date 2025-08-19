Rotondi se une a Puma; el jugador de Cruz Azul apuesta por creatividad dentro y fuera de la cancha

Rodolfo Rotondi atraviesa una etapa especial en su carrera. El mediocampista de Cruz Azul no solo piensa en rendir con la camiseta celeste, también busca abrir caminos fuera del terreno de juego. Su reciente unión con Puma no la ve como una firma de contrato más, sino como una oportunidad para mostrar otro lado de su personalidad.

El argentino de 28 años reconoció lo que significa este paso: “Muy feliz, creo que es un momento de mucha felicidad en mi carrera, creo que siempre lo digo es un privilegio pertenecer a una empresa tan grande a nivel mundial y lo que significa para todo el mundo, así que muy contento y feliz”, comentó a EL UNIVERSAL Deportes.

Más allá de la marca, Rotondi se identificó con un concepto que lo define desde que llegó al futbol mexicano: la creatividad. Los nuevos botines Future, asegura, son un reflejo de su estilo dentro de la cancha. “Creatividad, yo creo que ser creativo, tratar de asistir, de rematar, de hacer goles, de lograr buena asistencia, creo que eso sería un adjetivo”.

Sin embargo, el volante celeste no se queda únicamente con lo deportivo. Su idea es también construir vínculos más humanos en esta nueva etapa. “La verdad es una relación personal también con la gente, con los trabajadores que son gente increíble y ojalá pueda formar un vínculo más allá de lo laboral, de un vínculo familiar”.

Desde que llegó a Cruz Azul, Rotondi se ha caracterizado por no ser un jugador más. Su disciplina y la manera en que conecta con la afición lo han hecho destacar en La Noria, y ahora busca darle un nuevo sentido a su carrera más allá de los noventa minutos.

El futbolista entiende que hoy la cancha no lo es todo. Ser referente implica también transmitir valores, conectar con la gente y tener un discurso claro sobre lo que representa. En ese camino, Rotondi quiere marcar diferencia y no quedarse solo en lo deportivo.

Mientras Cruz Azul pelea por protagonismo en la Liga MX, el argentino ve esta etapa como una forma de seguir creciendo. Puma aparece en el mapa, sí, pero el foco sigue puesto en lo que él quiere dejar como sello: un futbolista con visión más amplia.

Al final, Rotondi asume la creatividad no solo como una cualidad de juego, sino como un estilo de vida. Esa mentalidad podría ser la llave para que su nombre trascienda más allá de lo que haga en la cancha con los cementeros.