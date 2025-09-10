Robinson Canó entre los mejores extranjeros que han jugado para los Diablos Rojos del México; buscará en bicampeonato de la LMB

El 1 de marzo de 2024, los Diablos Rojos del México anunciaron una de las contrataciones más sonadas en la historia de la Liga Mexicana de Beisbol: El dominicano Robinson Canó.

La llegada del exligamayorista, de 41 años, fue la respuesta a una década sin títulos que el club estaba por cumplir ese verano. Canó rompió la Liga desde su debut, conquistando el título de bateo (.431) y coronando la campaña con el campeonato número 17.

En la llamada “historia incomparable” del México, han desfilado un sinfín de peloteros extranjeros. Para Agustín Castillo, director del Museo Diablos, Canó ya ocupa un lugar importante y el posible bicampeonato podría ayudarlo a tomar más valor dentro de la organización.

“Hay que ponerlo junto a otros nombres”, menciona Castillo, en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes. “Muchos grandes extranjeros no fueron campeones”.