Entre “adicciones” y la nula fatiga por ganar se presentan Benjamín Gil y Lorenzo Bundy a la Serie del Rey; presumen mentalidad ganadora

Confianza total tienen los managers de los equipos que disputarán la edición 2025 de la Serie del Rey. Lorenzo Bundy y Benjamín Gil, timoneles de los Diablos Rojos del México y los Charros de Jalisco, respectivamente, hablaron previo al inicio de la serie de campeonato en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB).

“Tengo seis años como Diablo, cuatro como pelotero y este es mi segundo como manager, entre esos (años) son cuatro campeonatos y estoy buscando el quinto. No me canso de eso”, aseguró Bundy, quien busca el bicampeonato en la LMB con la Pandilla Escarlata.

La mentalidad ganadora del timonel de los Pingos dista mucho de impresionar o intimidar a Gil, quien fiel a su estilo confesó una adición que tiene en el beisbol: “Siento que soy adicto. Soy adicto y no hay nadie que me pueda ayudar a superar esta adicción que tengo por ganar, en todos los niveles”, aseguró el manager del conjunto tapatío.

La Serie del Rey comenzará este miércoles 10 de septiembre en el estadio Alfredo Haro Helú de la Ciudad de México. Será en el Diamante de Fuego en donde se celebren los dos primeros duelos para viajar el fin de semana a Zapopan, Jalisco a la reanudación de la serie por el título de la LMB en su temporada número 100.

Se presentó el trofeo para el ganador de la Serie del Rey 2025

El trofeo que disputarán Diablos y Charros en la Serie del Rey presume de un nombre por demás beisbolero. “108 costuras” se llama el trofeo que se llevará a casa el equipo campeón en el centenario del circuito mexicano de verano.

Manufacturado por Tane, empresa mexicana dedicada a la alta joyería, el trofeo será una pieza única para celebrar los 100 años de la LMB y con la promesa de cambiar año con año en vías de darle identidad a cada uno de los campeones del circuito.