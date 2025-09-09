La tenista colombiana Emiliana Arango agradece el apoyo del público en México; “Siempre me hacen sentir como en casa”

La tenista colombiana Emiliana Arango consiguió su clasificación a la segunda ronda del Guadalajara Open AKRON 2025, aunque no de la forma en la que esperaba.

La originaria de Medellín se quedó con el boleto a los octavos de final del torneo WTA 500, luego de que la polaca Magda Linette abandonara el partido por una molestia física antes del segundo set.

La actual raqueta número 86 del mundo se llevó la primera manga con un contundente (6-0), por lo que quedó satisfecha con lo que demostró antes de que se confirmara que su rival se había lastimado la rodilla izquierda.

“Estoy muy contenta con la manera en que estaba jugando ese primer set, estaba jugando muy bien, muy ordenada, haciendo las cosas correctas, pero es una lástima que Magda (Linette) no se estuviera sintiendo bien”, declaró.

En conferencia de prensa pospartido, Emiliana Arango aceptó sentirse “muy contenta de haber ganado” y no dudó en agradecer el apoyo que recibe de la afición tricolor en cada oportunidad que viene a competir.

“Sobre le público mexicano, me siento muy bien, siempre me hacen sentir muy en casa, me hacen muchas porras y la verdad que a mí me encanta, me siento muy a gusto jugando aquí y eso hace mucha diferencia para mí”, manifestó.

Ya instalada en la segunda ronda del Guadalajara Open 2025, señaló que tiene “un poquito más de conocimiento” acerca del torneo, gracias a que ha “venido varios años seguidos”.

Debido a que no completó su primer partido, Emiliana Arango externó que se encuentra “muy bien físicamente”, pero que no se puede confiar en su siguiente duelo y prefiere enfocarse en ir uno “a la vez”.

“[Tengo] que jugar el segundo partido, no me puedo adelantar. Ya veremos contra quien me toca; cada partido es diferente. [Voy] a tratar de desarrollar mi juego lo mejor que pueda”, afirmó.

De igual forma, la tenista colombiana manifestó que le encantaría ganar siempre, pero que “no se puede, es imposible”, aunque luchará por dar su máximo esfuerzo.

“Trato de hacer lo mejor que puedo, [pero] (Jannik) Sinner perdió la final del US Open… si él puede perder, todos podemos perder. Siempre estoy tratando de mejorar, de ser mejor jugadora y de tratar de dejar a Colombia en lo más alto”, finalizó Emiliana Arango.