Roberto Alvarado confesó que "no quería ir a Chivas" y dejó Cruz Azul por dinero

Desde su llegada al Guadalajara en 2022, Roberto Alvarado se convirtió en uno de los futbolistas más importantes en el funcionamiento de Chivas; sin embargo, el propio atacante reconoció que no quería abandonar al Cruz Azul y que fue el dinero el motivo por el cual tomó la decisión de irse.

Lee también Cruz Azul, con la obligación de vencer al sotanero Puebla

En una conversación con el exfutbolista del Rebaño, Miguel Ponce en su programa "All Glory Gaming", el 'Piojo' confesó que "al principio la verdad no quería ir a Chivas, ya tenía cuatro años en la Ciudad de México y me había ido bien".

"Hablaron conmigo y me dijeron: 'Te va a ir mejor allá, económicamente, un cambio te hace bien'. Ahí hablé con mi representante y pedí acelerar esto para ir a Chivas. Después hablé con mi esposa y decidí que un cambio me venía bien y llegué a Chivas" agregó.

Lee también Liga MX: Horarios y canales para ver los partidos de este viernes 12 de abril del Clausura 2024

Por ahora, Alvarado ha sido titular en todos los partidos con Fernando Gago y es habitual en las convocatorias de la Selección Mexicana. Por lo mismo, mantiene vivo el sueño de irse a Europa.

"Es mi sueño ir a Europa, que no me la cuenten, quiero vivir esa experiencia. Me han dicho de propuestas en Europa, pero no sé si es cien por ciento real. Te puedo decir que vino tal equipo, pero no sé si es real. Sé que en algún momento se puede dar" concluyó el rojiblanco.

Lee también El Pollo Briseño, amuleto del Athletic de Bilbao en la Copa del Rey; aquí la historia