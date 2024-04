Robert Dante Siboldi confiesa que Nahuel Guzmán está "muy arrepentido, dolido y triste"

Este jueves la Federación Mexicana de Futbol anunció los castigos y sanciones al portero de Tigres, Nahuel Guzmán, por los actos antideportivos y que atentaron contra la salud del portero de Rayados, Esteban Andrada, en el pasado clásico regio, al apuntar a su colega con un láser desde uno de los palcos del estadio.

Sin embargo, el director técnico felino, Robert Dante Siboldi, salió en defensa de su jugador y confesó cómo se siente tras lo sucedido.

“Él mismo pidió las disculpas, lo vemos muy arrepentido, dolido y triste, sin duda está arrepentido de lo que hizo, consciente de lo que hizo, es un muchacho que tiene el alma muy noble. No midió las consecuencias, siempre tenemos claro que cuando eres personaje publico tienes una responsabilidad y no nos damos cuenta de la magnitud de lo que llegamos a influir sea para bien o mal. Ese no es Nahuel, siento que no es él, es una persona muy noble y un gran muchacho, como profesional un ganador, líder, entregado y apasionado, busca de la manera en que sea conveniente de ganar siempre, hay gente que no le cae bien y otra que sí, como todo en la vida, todo es aprendizaje como se lo manifesté yo” declaró en conferencia de prensa el estratega.

Así mismo, aseguró que el castigo de la Federación fue excesivo, aún cuando gran parte del castigo Nahuel lo cumplirá fuera de las canchas de todas formas por estar en recuperación de una lesión, situación que beneficia a Tigres y al portero argentino.

“La postura es la que tenía la institución, acatar la disposición por parte de la disciplinaria, si la compartimos o no, se nos hace excesiva, pero lo constatamos como lo dictaminó la disciplinaria. En este momento estamos tratando de asimilar todo para que principalmente la persona de Nahuel, no el futbolista, la persona, esté tranquilo y bien, siga con su rehabilitación y preparación par estar cuanto antes” concluyó.

