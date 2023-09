Ricardo Peláez revela que "le pedí al 'Chino' Huerta que se quedara en Chivas"

César 'Chino' Huerta ha tenido un jugador destacado con Pumas, su rendimiento ya lo llevó a recibir su primera convocatoria en la Selección Mexicana.

El mexicano se formó en Chivas, se fue en préstamo a Mazatlán y tras volver a Chivas se fue al equipo Auriazul donde está convertido en figura.

LEE TAMBIÉN: Amaury Vergara rompe el silencio tras la goleada que recibió Chivas

Justo durante su paso en el Rebaño, el director deportivo era Ricardo Peláez, quien en el programa Línea de 4 reveló que Huerta salió porque no soportó la presión que significa estar en dicho club, pese a que en Chivas querían que se quedara.

"Le pedí a César Huerta que se quedara, le suplicamos que no se fuera", comentó Peláez.

Incluso comentó cuál fue la situación de la negociación.

"Con el papá encima 'y no, y no y 40 mil veces no me voy a quedar y quedó libre', con el jugador libre, ya no queda ningún derecho", agregó el hoy comentarista de TUDN.

El 'Chino' Huerta se enfrentará a su exequipo en la última jornada del Apertura 2023, será el sábado 11 de noviembre cuando Chivas visite a Pumas en el estadio Olímpico Universitario.

LEE TAMBIÉN: David Faitelson propone a Chivas dejar de jugar con mexicanos para solucionar sus problemas