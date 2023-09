Canelo Álvarez ya analiza su retiro, pero antes, desea pelear en el Estadio Azteca

Saúl "Canelo" Álvarez aceptó que su carrera está por llegar a su fin, aunque le gustaría ―antes del retiro― pelear en el Estadio Azteca.

Y es que, en entrevista con Hugo Sánchez, el multicampeón mexicano confesó que confía en que, pronto, sostendrá alguna batalla en el Coloso de Santa Úrsula.

"Sí me llama la atención pelear en el Estadio Azteca. Me encantaría tener una pelea antes de retirarme en el Azteca", comentó.

Asimismo, "Canelo" comentó que le queda poco tiempo de carrera como pugilista y no descarta pronto colgar los guantes.

"De los 28-29 años, a esta edad es donde mejor me he sentido. Siempre he dicho que a los 37 años es buena edad para disfrutar lo que he hecho con mi familia, de otras cosas en mi carrera y eso digo; pero dije que debutaría a los 18 y lo hice a los 15”, finalizó.

Lee también VIDEO: Canelo Álvarez entrena a ritmo de Peso Pluma y presume sus dotes de cantante

¿Cuándo será la próxima pelea del Canelo Álvarez?

La pelea entre Saúl "Canelo" Álvarez y Jermell Charlo será el próximo sábado, 30 de septiembre, en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Estados Unidos.