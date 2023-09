Canelo Álvarez explota y lamenta falta de apoyo al boxeo en comparación con la Liga MX

Saúl 'Canelo' Álvarez se encuentra próximo a volver a los cuadriláteros para enfrentar en Las Vegas, Nevada a Jermell Charlo.

Un combate para el que Álvarez se ha preparado de forma espectacular e inteligente y en el que buscará cerrar con broche de oro el mes más mexicano en la T-Mobile Arena.

El tapatío, quien es considerado el máximo exponente del boxeo mexicano en la actualidad lamentó la falta de apoyo a su disciplina en el país, comparado con otros deportes como el futbol mexicano.

“El boxeo no tiene el mismo apoyo que el futbol ni mucho menos. Yo he tenido más rating que un partido de futbol, he tenido más rating, pero soy punto y aparte. Creo que eso me enorgullece mucho porque traigo la bandera del boxeo", compartió en entrevista con Molusco TV.

Canelo, agregó que un factor importante es la cantidad de fanáticos al futbol, pese a que muchas veces no son espectáculo completos.

"La afición de futbol es mucho más grande que el boxeo. El futbol es el deporte más apoyado y con más afición mexicana, fuera de mí, porque yo soy punto y aparte”, finalizó.