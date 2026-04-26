Rey Fénix alaba a Penta Zero Miedo: “Es el mejor luchador mexicano internacional”

El nombre de Penta Zero Miedo volvió a colocarse en la cima internacional tras su actuación en el pasado WrestleMania 42, donde logró retener el Campeonato Intercontinental en una lucha de escaleras que reunió a figuras como Rey Mysterio, Dragon Lee, Je'Von Evans, JD McDonagh y Rusev.

El combate confirmó el gran momento que vive el gladiador originario de Ecatepec. Su victoria provocó reacciones dentro del entorno luchístico, incluida la de su hermano, Rey Fénix.

Durante su presencia en la Mexico City Series de Grandes Ligas, donde participó junto a Rey Mysterio en el lanzamiento de la primera bola previo al duelo entre Padres y D-Backs, Fénix no dudó en elogiar el desempeño de Penta y destacar su lugar dentro de la élite mundial.

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“Increíble, pues es mi hermano que te puedo decir, para mi hoy en día uno de los mejores, si no es que para mi el mejor luchador mexicano a nivel mundial en compañía de Rey Mysterio, por supuesto una leyenda viviente. Mi hermano está haciendo muy bien su trabajo, está desarrollando muy bien a nivel internacional y la verdad que muy orgulloso, de él y de ser su hermano”, expresó.

Más allá del reconocimiento familiar, el integrante de los Lucha Brothers también analizó el presente de la lucha libre. Según su visión, el deporte espectáculo vive un nuevo auge, impulsado por el trabajo de múltiples talentos mexicanos.

“Sin duda, hoy en día a nivel internacional la lucha libre tiene los ojos del mundo entero otra vez y creo que es bueno para el negocio, para todas las empresas, para todos los luchadores, la manera en la que la lucha libre mexicana tal cual está creciendo”, apuntó.

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Actualmente, el menor de los hermanos forma parte de WWE y también colabora con Lucha Libre AAA Worldwide, ahora bajo el control de TKO Group Holdings.

“La verdad es que he estado participativo, he estado en buenos encuentros, mi primer Wrestlemania, un Summer Slam, infinidad de luchas increíbles, la verdad es que yo estoy muy contento con mi desempeño y con lo que he estado logrando en WWE, sé que vienen mejores momentos”, afirmó.