Seattle Seahawks asegura gran victoria frente los Houston Texans

Seattle Seahawks sufre en el cierre del juego, pero logra derrotar a los Houston Texans 27-19 en la Semana 7 de la NFL

El primer cuarto fue dominado por la ofensiva de Seahawks que encontró la zona de anotación al minuto 7:28. Zach Charbonnet se encargó de acarrear el ovoide para colocar los primeros puntos en el marcador; Jason Myers encontró el punto extra.

Jaxon Smith-Njigba aprovechó el pase de Sam Darnold para extender la ventaja de Seattle al final del primer cuarto. Ya en el segundo, los Texans se hicieron presente en el electrónico con un gol de campo de 36 yardas de Ka'imi Fairbairn.

Para cerrar el segundo cuarto, Ka'imi Fairbairn regresó al emparillado para volver a convertir un gol de campo, pero ahora de 46 yardas y así acercar a los Texans 14-6.

Seahawks reaccionó en el arranque de la segunda mitad con un gol de campo de 26 yardas. Will Anderson recuperó un balón suelto para llegar a la zona de anotación para poner el marcador 17-12, pero al buscar la conversión de dos puntos, no lo lograron.

Jason Myers sumó un gol de campo de 47 yardas al juego para despegarse un poco de los Texans que respiraban cerca de ellos. Zach Charbonnet encontró la tierra prometida para poner el marcador 27-12 a favor de Seattle.

En el cierre del juego, CJ Stroud y los Texans querían responder, encontraron una anotación con dos minutos de juego, pero ya no lograron la remontada.