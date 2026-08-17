En un atípico lunes de Liga MX, León consiguió imponerse 1-2 al Necaxa en Aguascalientes para ligar su cuarto triunfo consecutivo, luego de clasificarse a los cuartos de final de la Leagues Cup de forma invicta y extender su gran estado de forma.

Parecía que los esmeraldas se condenaban a sí mismos al quedarse con uno menos en la cancha al minuto 60, luego de la expulsión de Rodrigo Echeverría, pero para su fortuna encontraron el tanto que les dio los tres puntos.

La Fiera aprovechó la mala comunicación defensiva de los locales y así cayó la primera anotación. Un largo trazo de Fernando Beltrán obligó a Luis Jiménez a salir de forma precipitada para intentar despejar el balón, pero la presión de Daniel Arcila provocó que el esférico rebotara en el arquero y el delantero consiguiera definir con el arco vacío al 27'.

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El portero de Necaxa se quedó a medio camino y Daniel Arcila no perdonó. #Necaxa 0-1 #León pic.twitter.com/UhrWd9E3jY — FOX (@somos_FOX) August 18, 2026

Minutos más tarde, el arquero del Necaxa volvió a equivocarse en una salida y León se quedó cerca de marcar el segundo, pero el disparo de Arcila se fue por encima de la portería local.

En la segunda mitad se registraron más acciones de peligro. Estos 45 minutos estuvieron marcados por la expulsión del jugador de la Fiera, lo que dio esperanzas a los Rayos de encontrar el empate y, posteriormente, buscar la victoria.

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Los de Aguascalientes sí pudieron aprovechar su hombre extra en el campo y, al minuto 65, firmaron el 1-1 en el marcador. Espíndola definió sin problemas dentro del área esmeralda, luego de la dejada de pecho de Valencia.

León ya estaba replegado y los Rayos parecían acercarse a los tres puntos. Sin embargo, los guanajuatenses no bajaron los brazos y encontraron el tanto de la victoria al minuto 72.

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Una jugada individual de Juan Pablo Domínguez terminó con un zurdazo que se fue al fondo del arco necaxista y se tradujo en el segundo triunfo de León en el Apertura 2026.