Resultado Liga MX: Mazatlán calla el rugido de León y le propina cuatro goles

Lejano quedó aquel Mazatlán que, a principios de semana, sufrió una goleada por parte del Atlético de San Luis. Este viernes, la escuadra sinaloense silenció el rugido de la “Fiera” de León y dio un golpe de autoridad (4-2) durante la décima fecha del torneo Clausura 2026.

Los “Cañoneros” tardaron 24 minutos en abrir el marcador, gracias a que Édgar Bárcenas remató desde fuera del área. El resto de los tantos llegaron de poco en poco, obras de José Ovalle (68') y un doblete de Brian Rubio (38' y 47').

Pese a que Ismael Díaz (43') ilusionó con la posibilidad de un resultado distinto, más aún porque León dominó por mayor tiempo el balón, no fue suficiente para cambiar el destino del partido. Rumbo al final del encuentro, Díber Cambindo (90'+5') sumó al esfuerzo inicial de Díaz, sin embargo, la victoria de Mazatlán ya era inevitable.

En la próxima fecha del torneo, los “Cañoneros” visitarán al América en el Estadio Ciudad de los Deportes. Mientras que, por su parte, León recibirá a Tijuana.

Mazatlán y León, durante la fase regular del Clausura 2026 de la Liga MX - Foto: Imago7

¿Cómo terminó el partido de Mazatlán vs León?

Mazatlán le ganó (4-2) a León en el Estadio El Encanto, durante la Jornada 10 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

