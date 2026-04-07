Resultado: Cruz Azul es humillado con goleada por LAFC en la Concacaf Champions Cup

En la ciudad de Los Ángeles, el Cruz Azul vivió un verdadero infierno. En la ida de los cuartos de final de la Copa de Campeones de CONCACAF, la Máquina fue humillada con una goleada (3-0) del LAFC y ahora deberá aferrarse a un milagro para remontar y lograr clasificar en el partido de vuelta la próxima semana.

A Nicolás Larcamón parece que se le está escapando el control del equipo, ya estiró a cinco la racha de partidos oficiales sin conocer la victoria... Y se viene el Clásico Joven con el América.

Esta derrota es de esas que duelen por la superioridad con la que un equipo de la MLS pasó por encima a uno de la Liga MX, pero la lógica se impuso y el líder de la Conferencia Oeste pasó por encima a un desorientado Cruz Azul.

El estadio Banc of California vivió una fiesta a dos colores, pero la gran afición celeste que viajó a alentar a su equipo se llevó una gran decepción. Al final del partido, lanzaron objetos al campo de juego para expresar su frustración.

La gran estrella del LAFC, Son Heung-Min (29'), fue el encargado de abrir el marcador tras una gran asistencia de Mathieu Choiniere. A partir de ahí, la Máquina no encontró respuestas a los contragolpes angelinos.

La figura del partido, el venezolano David Martínez (38'), destrozó en velocidad a Erick Lira y anotó su primer gol de la noche antes de mandar al descanso a los equipos.

En la segunda mitad, el estratega celeste no supo cómo reaccionar y tardó en hacer cambios que ordenen a su equipo, que parecía perdido. Para el minuto 59, llegó el doblete Martínez, el que fue quizás el último clavo en el ataúd cementero.

La vuelta será el próximo 14 de abril en el estadio Cuauhtémoc, y para avanzar, Cruz Azul necesita llevar a cabo una verdadera hazaña y mostrar su mejor versión, una que hace mucho tiempo no encuentra.