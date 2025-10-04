América cumplió y pasó por encima a Santos Laguna (3-0), pero lo que debía ser una noche tranquila, terminó con sabor agridulce por culpa, una vez más, de las lesiones.

Las Águilas tuvieron “una de cal por otra de arena” y aunque confirmaron el gran momento que viven con su tercera victoria consecutiva, la octava del torneo, y se acercaron a la cima del campeonato, su lista de lesionados se extendió con dos bajas sensibles.

En los primeros 45 minutos el América vivió una montaña rusa de emociones. Al minuto 30, el flamante refuerzo Allan Saint-Maximin se vio forzado a abandonar el campo de juego por una patada que le valió la tarjeta amarilla a Haret Ortega. Para colmo, dos minutos más tarde el delantero Raúl Zúñiga cayó dentro del área pidiendo el auxilio del servicio médico y fue retirado del partido.

Lee también: América guarda un minuto de silencio por la muerte de Eduardo Antonio Dos Santos “Edu”

En Coapa… el plantel de André Jardine se convirtió en un hospital. Los atacantes se unen a Henry Martín, Alvaro Fidalgo, Jonathan Dos Santos, Sebastián Cáceres y Dagoberto Espinoza como los lesionados del equipo.

¡¡GOOOOOL DEL AMÉRICA!! ⚽



Acaba de entrar y Búfalo marca el primero de la noche cortesía de Zendejas 🔥🦅



📲📺¡Disfruta de lo mejor de la Liga MX en VIX! 🟠#SabadoFutbolero pic.twitter.com/bTzXQQX7g8 — TUDN MEX (@TUDNMEX) October 5, 2025

Sin embargo, las Águilas llevaron el trámite del partido y de la desgracia llegó la solución del juego. Primero fue Rodrigo Aguirre (38’), que entró en lugar de la Pantera, que anotó su tercer gol del campeonato tras la asistencia de Alejandro Zendejas y cuando iba a festejar su doblete en tiempo de descuento, el árbitro Maximiliano Quintero Hernández lo anuló con ayuda del VAR por una infracción en la jugada previa.

En la segunda parte, Brian Rodríguez (63’), que tomó el lugar de Saint-Maximin, anotó su cuarto gol del campeonato y el 2-0 de los azulcremas sobre el inofensivo cuadro lagunero.

Los dirigidos por Francisco Rodríguez Vilchez están lejos de ser Guerreros y también de zona de clasificación incluso vía Play-In.

Lee también: Cruz Azul rescata empate de manera agónica ante Tigres con Ángel Sepúlveda como su salvador

La goleada la consumó Alan Cervantes (70’) con una exquisita definición de larga distancia colocada al ángulo inferior izquierdo de la portería de Carlos Acevedo, que aunque recibió un nuevo llamado a Selección Mexicana, sigue sufriendo bajo los tres palos de la Comarca Lagunera.

América ganó, gustó y goleó y la pausa por la fecha FIFA antes del Clásico Joven contra Cruz Azul la aprovechará para recuperar algunos de sus elementos lesionados.