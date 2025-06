Resiliencia: la clave del éxito de Jonathan Aranda en el beisbol de Grandes Ligas

Resiliencia es una palabra que fácilmente puede definir la carrera de Jonathan Aranda en el beisbol organizado de los Estados Unidos. El oriundo de Tijuana, Baja California vive hoy el mejor momento de su carrera en Grandes Ligas y es consciente del trabajo mental que esto ha implicado.

Desde su debut en Las Mayores en 2022 con los Rays de Tampa Bay, Aranda ha tenido que verse en un constante ir y venir entre el primer equipo y las sucursales de Ligas Menores de la organización. Para 2025 Aranda ya rompió su marca personal de juegos disputados en la Gran Carpa y lo ha hecho con creces.

“Le doy el 100 por ciento de todo esto a que estoy jugando diario”, mencionó el tijuanense de 27 años. “Jugar diario me ha ayudado a mantenerme enfocado en el juego y en poder hacer cada ajuste que tengo que hacer para venir al día siguiente o hacerlo mejor”, agregó.

¡Jonathan Aranda mandó a volar esa pelota ⚾️!

El tijuanense con su quinto cuadrangular de la temporada. pic.twitter.com/h1Wjo43ApR — MLB México (@MLB_Mexico) May 4, 2025

Hoy Aranda es una pieza clave en la novena de Kevin Cash, cubriendo la primera base. La transición de segunda a primera ha sido benéfica para el mexicano, que es líder de porcentaje de bateo en la Liga Americana para jugadores de su posición (.326). El mexicano recuerda aquellos momentos en donde no podía mantenerse fijo en Grandes Ligas y lo bajaban constantemente a Triple-A con los Bulls de Durham.

“No voy a mentir, en algún momento sí me llegó a pesar”, respondió a pregunta expedida por EL UNIVERSAL Deportes. “Esos momentos que uno no controla, porque uno hace el trabajo para estar ahí y no te dan la oportunidad. Con el tiempo aprendí que yo solo tengo que enfocarme en mi trabajo y lo que puedo hacer, lo externo no está en mis manos”, finalizó.