Adrián Marcelo revienta a fanáticos de la Fórmula 1; "Checo Pérez no me produce ningún tipo de admiración" aseguró

El exintegrante de 'La Casa de los Famosos', y siempre polémico en redes sociales, Adrián Marcelo, volvió a "echarse la gente en contra", esta vez por criticar a uno de los ídolos deportivos más importantes de los últimos años como Checo Pérez, expiloto de la Fórmula 1 y subcampeón del mundo en dicha competencia.

Durante una edición de su podcast 'Hermanos de Leche' con su amigo y comediante 'La Mole', Adrián Marcelo arremetió contra los amantes del automovilismo y le quitó mérito al deporte.

"A mí, Checo Pérez no me produce ningún tipo de admiración" dijo en primera instancia.

Ante la sorpresa de su compañero, quien también reconoció que no siente admiración por el piloto tapatío ya que no es consumidor del automovilismo, el conductor continuó con su ataque a los fanáticos de la F1.

"La F1 es un grupito de cabrones y así funciona. Cuesta un putazo estar ahí y luego empiezan los mamadores de 'no aguantarías la fuerza g que se necesita'... Sí, compadre, si después de la carrera te puedes cog... dos ucranianas tomando tequila, no necesitas mucho. No le quito mérito pero no son los mejores del mundo porque no pueden estar los mejores del mundo" agregó Adrián.

Por si fuera poco, acusó al actual tetracampeón del mundo de "no estar bien de la cabeza".

"Son weyes loquitos de 21 años, ¿tú crees que Max Verstappen es un tipo sano de acá (señalándose la cabeza)?" continuó en su comentario.

Finalmente, se quejó de lo costoso que es para los aficionados mexicanos asistir al Gran Premio de México cada año.

"Es un mundo de fantasía el que nos venden y me da cosilla ver a los mexas pagar la cantidad que pagan cuando viene la F1" concluyó.

