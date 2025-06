Estrella de Hollywood reveló su emoción tras conocer a Lionel Messi; "Es como Michael Jordan" aseguró

Ya pasaron dos años de la llegada de Lionel Messi, campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022, a la MLS. Sin embargo, su presencia en cada estadio que visita sigue siendo la más esperada y aficionados de todas las ciudades de Estados Unidos viajan a verlo, así como los cantantes más importantes del mundo, deportistas de la NFL, MLB o actores de Hollywood, quienes esperan la oportunidad de tomarse una foto con él.

El 3 de septiembre de 2023, el Inter Miami visitó el estadio BMO de Los Ángeles FC y ganó 3-1. Al terminar el partido, el capitán de las Garzas se acercó a uno de los palcos del estadio y fue directo a saludar a Owen Wilson, reconocido actor estadounidense.

En el video se observa cómo el ganador de ocho Balones de Oro se tomó el tiempo para firmarle los jerseys a los hijos del actor y de darle un abrazo a Wilson, quien en una reciente entrevista con el reconocido conductor de televisión, Jimmy Kimmel, recordó aquel momento.

"Él (Messi) empezó a acercarse y yo estaba como: '¿me está mirando a mí? ¿Nos está mirando a nosotros?'. Empieza a caminar y de un momento a otro ahí estaba" dijo con una sonrisa en el rostro el actor de famosas películas como 'Medianoche en París', 'Zoolander', 'Una noche en el museo' y 'Los cazanovias', entre otros éxitos.

Messi showin’ love to Owen Wilson’s fam. 🥰 pic.twitter.com/IpeP0qad8U — Major League Soccer (@MLS) September 4, 2023

"Es lo más emocionado que estuve por ver a alguien. Es como Michael Jordan" agregó Wilson, comparando al astro argentino con el considerado mejor jugador de toda la historia en la NBA.

Finalmente, el actor de 56 años reveló un detalle particular que lo sorprendió de la Pulga.

"Mis hijos me decían: '¿viste que firmó mi camiseta y me chocó la mano?', y yo estaba como: 'Chicos, ¿no lo vieron? Me abrazó. No es solo un gran jugador de futbol, tiene una piel hermosa" concluyó.

Owen Wilson en el programa de Jimmy Kimmel contando sobre la vez que conoció a Messi🇦🇷⚽️ pic.twitter.com/Swyt4SNbDQ — argentina en cine (@argentinaencine) June 4, 2025

