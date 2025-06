Santiago Giménez y Raúl Jiménez: la dupla que fortalece el ataque de la Selección Mexicana, asegura Chaco Giménez

Cada vez está más cerca el debut de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo del 2026 y los llamados a ser responsables del ataque tricolor tienen nombre y casi el mismo apellido. Christian Giménez, convencido del proverbio "la unión hace la fuerza", asegura que la dupla de Santiago Giménez y Raúl Jiménez fortalece al combinado nacional.

Cuando México conquistó por primera vez la Liga de Naciones de CONCACAF, Javier Aguirre "revolucionó" la forma de jugar de la Selección cuando apostó por alinear al 'Bebote' y al 'Lobo de Tepeji' para compartir la delantera titular, una decisión valorada por el Chaco, quien reconoce al Vasco como el mejor director técnico en la historia del Tri.

"Es un técnico de mucha experiencia, ya le había aportado muchas cosas interesantes (a Santiago Giménez) para que sea más fuerte para ser delantero. Pocas veces me ha tocado ver desde que está Santi en selección jugar con dos nueves y lo ha hecho en la Copa anterior y se vio muy bien. El Vasco le puede aportar muchas cosas, tiene un conocimiento de Europa muy grande, porque es un técnico que para mi, es el mejor que hemos tenido a lo largo de la historia y me parece que si lo tenés hay que aprovecharlo y desde ese sentido está muy contento Santi" declaró en un evento al sur de la Ciudad de México en beneficio de las comunidades más necesitadas.

Además, aunque destacó las cualidades de todos aquellos que compiten por el puesto en el ataque mexicano, aseguró que lo que ofrecen Raúl y Santiago va más allá de los goles.

"Las características de los futbolistas son diferentes, pero yo lo que vi de Raúl y Santi es que se complementaron muy bien, que también fortalecieron mucho el ataque y no solamente por definir, sino por luchar constantemente, no dejar salir claro al rival... saber que uno juega en el Fulham y otro en el Milan no es lo mismo para los defensores, así que los he visto bien, no sé lo que va a hacer el Vasco pero me ha gustado" concluyó.