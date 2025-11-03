Más Información

Reportan fallecimiento de Carlos Hurtado, el famoso promotor del futbol mexicano

Fernando Valenzuela entre los nominados para ingresar al Salón de la Fama de la MLB

Efraín Juárez rompe el silencio sobre la sorpresiva salida de Aaron Ramsey de los Pumas

Hormiga González alcanza récord histórico de Chicharito Hernández en Liga MX

Pumas conquista los mejores MEMES tras golear al Tijuana y mantener vivo su sueño de avanzar al Play-In

Diversos medios reportan el fallecimiento de Carlos Hurtado, famoso promotor mexicano de, quien se dice, manejó a varios equipos del futbol nacional durante las décadas de los 80, 90 e inicios de siglo.

Conocido como el "Señor de Miami", lugar donde residía, Hurtado estuvo muy ligado a durante la administración de Guillermo Álvarez, hoy detenido.

Fue reconocido por la propia directiva cementera como uno de los artífices del plantel que resultó campeón en el torneo de Invierno 1997, donde La Máquina derrotó a León con el gol de oro marcado por Carlos Hermosillo.

Técnicos como Manuel Lapuente, Raúl Arias, Mario Carrillo y Luis Fernando Tena, se hablaba, tenían gran relación con él.

Su única aparición en los medios de comunicación fue en la famosa entrevista que le realizó José Ramón Fernández en el programa En Caliente durante los 90.

Diversas historias se han mencionado acerca de su relación con diversos jugadores y futbolistas, como la contada por el mismo Carlos Hermosillo, quien indicó que él ordenó su salida de Cruz Azul o de Mario Carrillo, quien señaló que volvería a dirigir al América, pero el sueldo se lo pagaría el mismo promotor y no el equipo.

