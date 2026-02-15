Rayados revela la gravedad de la lesión de Anthony Martial; ¿Cuánto tiempo estará fuera de las canchas?

Este domingo los Rayados de Monterrey anunciaron la gravedad de la lesión de su atacante, Anthony Martial, quien abandonó el campo de juego durante la victoria de la Pandilla frente al León, en el partido correspondiente a la jornada 6 del torneo Clausura 2026.

A través de un comunicado en redes sociales, los Rayados informaron qué le sucedió a Martial, que incluso tuvo que subirse a una ambulancia al ser retirado del campo de juego para ir a un hospital y analizar su lesión.

"El Club de Futbol Monterrey informa que el jugador Anthony Martial sufrió una luxación en el hombro derecho, durante el partido de la Jornada 6 contra León en el Estadio BBVA", comunicó el club.

"El pronóstico de recuperación de Anthony está sujeto a evolución", agregan al final del mismo.

Sin embargo, según distintos expertos en medicina deportiva, la recuperación para una luxación de hombro puede tardarse entre seis y 12 semanas o en casos agravados, hasta meses.

