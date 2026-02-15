Cruz Azul se burla de Tigres y Ángel Correa con LOS MEJORES MEMES

Este domingo el Cruz Azul venció (2-1) a los Tigres gracias a un autogol de Joaquim Pereira y de la infalible ley del ex, presente esta vez a través de Nicolás Ibáñez.

El estadio Cuauhtémoc volvió a teñirse de celeste y a festejar con un triunfo de la Máquina, que toma el segundo lugar de la tabla de posiciones, a cinco puntos de las Chivas.

Al final del partido, la afición cementera festejó y se burló de Tigres con LOS MEJORES MEMES, donde incluso Ángel Correa fue "embarrado" después de su polémica declaración entre semana, donde comentó de forma irónica que no sabía dónde era local Cruz Azul.

Imágenes de un conejo golpeando a un tigre, o de un sapo que informa que Cruz Azul volvió a ganar, son algunas de las manifestaciones gráficas que compartieron los aficionados para festejar.

Otros usaron fotos de Nicolás Ibáñez, quien festejó con euforia su gol contra su exequipo y unos pocos se manifestaron en contra de Nicolás Larcamón, ya que consideran que la Máquina "sufrió" para vencer a Tigres.

A continuación, les dejamos los MEJORES MEMES del triunfo de Cruz Azul sobre Tigres.

Los MEJORES MEMES de la victoria de Cruz Azul contra Tigres

